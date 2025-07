Zadnje poglavje v izjemni zgodbi drzne pilotke

V nadaljevanju preberite:

Nekateri ljudje niso v središču pozornosti le v času življenja, ampak še dolgo po smrti. Mednje sodi tudi pionirka letalstva in ena najdrznejših pilotk v zgodovini, Američanka Amelia Earhart. Bila je prva ženska, ki je leta 1932 sama preletela Atlantik, in prvi človek, ki je leta 1935 opravil neprekinjen samostojni polet nad Tihim oceanom med Honolulujem na Havajih in Oaklandom v Kaliforniji. A bolj kot izjemni podvigi vzbuja pozornost njeno izginotje nad Pacifikom leta 1937, tik preden bi ji kot prvi ženski uspelo z letalom obkrožiti svet. Zdaj obstaja novo upanje, da bo skrivnost po skoraj 90 letih naposled pojasnjena.

Amelia Earhart je bila strastna in neustrašna pilotka, ki je nič ni moglo zaustaviti v drznih podvigih. V letenje se je zaljubila pri dobrih dvajsetih in v izjemnem življenju, ki se je končalo pri 39 letih, nanizala številne mejnike tako v športu kot tudi dojemanju vloge žensk in njihovih pravic.