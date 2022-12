Zapuščene španske vasi iščejo kupce in novo življenje

V nadaljevanju preberite:

Prodaje celotnih zaselkov v Španiji, ki se v nezanemarljivem delu svoje notranjosti spopada z izrazito negativnimi demografski trendi, niso redke, a so dovolj nenavadne, da vzbujajo pozornost doma in na tujem. Po medijski odmevnosti vesti, da je bila pred tedni zapuščena vas Salto de Castro ob meji s Portugalsko na voljo za 260.000 evrov, kolikor stane manjša nepremičnina v pregretih Madridu, Barceloni in San Sebastiánu, bi sicer lahko sklepali, da gre za anekdotične primere, in vendar je seznam španskih mest duhov, ki iščejo novo življenje, presenetljivo zajeten in pester.