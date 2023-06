Politično ravnotežje po Vitezovi smrti je negotovo

V nadaljevanju preberite:

Italijani so že dolgo vedeli, da jih bo nekega dne s smrtjo Silvia Berlusconija pričakal šok tektonskih premikov. Zdaj, ko so se znašli v vrtincu sprememb, težko najdejo odgovore na tisoč vprašanj. Kar malo pretreseni ugotavljajo, da Vitez ni bil samo milijarder in politik s cirkusantskimi talenti, ampak tudi oče nove politične desnice, ki je dala moč naslednikom fašizma.