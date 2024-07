Želim si, da bi voznik, ki me je zbil, poklical 112

V nadaljevanju preberite:

Novinarski in televizijski voditeljici Katarini Braniselj se je pred tremi tedni življenje postavilo na glavo. Navdušena rekreativna športnica se je s kolesom odpravila na standardno turo do Cerkelj na Gorenjskem, nazaj grede pa jo je na cesti med Spodnjim Brnikom in Vodicami zbil voznik osebnega avtomobila ter nato pobegnil s kraja nesreče. Čeprav se prvih minut po padcu ne spomni, ji je nekako uspelo priklicati pomoč. Z rešilcem so jo pripeljali do bolnišnice, kjer so ugotovili, da je utrpela zlom dvanajstega prsnega vretenca.

Operacijo je voditeljica na Planet TV uspešno prestala, zdaj pa jo čakajo dolgi meseci rehabilitacije. Kot pravi, se njeno razpoloženje precej spreminja – od hvaležnosti, ker je ostala živa, do občutkov nemoči ob zavedanju, da zelo dolgo ne bo mogla početi stvari, ki jih najraje počne –, vsekakor pa je tudi v teh težkih trenutkih ohranila smisel za humor. Ko sem ji napisal, da se lahko pri njej na intervju oglasim čez petnajst minut, mi je odvrnila: Ne boš verjel, ampak sem doma.