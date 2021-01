Želje v karanteni

Medtem ko ima zmanjšanje življenjskega elana za časa velikih omejitev svoj smisel, obstaja dodatna težava, kar vemo na podlagi izkušenj ljudi, ki so že preživljali podobne dolgotrajne omejitve, namreč, da se zelo počasi »prebujajo« iz čustvene hibernacije. To pomeni, da so, ko so neprijetne okoliščine minile, nekateri potrebovali veliko časa, celo leta, da so se vrnili na raven življenjske energije, ki so jo imeli prej. Ljudje torej veliko lažje »izključijo« svoje želje, kot jih znova »vključijo«. Kako to preprečiti?