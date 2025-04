V nadaljevanju preberite:

V Portorožu smo se na konferenci Ženske v poslu s pravnico in finančno strokovnjakinjo z mednarodnimi izkušnjami Vido Šeme Hočevar, ki kariero ustvarja na presečišču prava, financ in odgovornega vodenja. Njena poslovna pot je preplet radovednosti, odgovornosti in zavestne želje po trajnostnih spremembah.