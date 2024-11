Življenje je dragoceno in kratko, a toliko ljudi ga zapravi

V nadaljevanju preberite:

Filantrop, pisatelj in javni govorec Sean Swarner je dvakrat premagal težko bolezen in življenje posvetil pomoči drugim pri doseganju njihovega polnega potenciala. Leta 2001 je z bratom ustanovil neprofitno organizacijo Cancer Climber, ki financira odprave na Kilimandžaro za preživele bolnike z rakom. Tako jim omogoča edinstvene pustolovske izkušnje in dokazuje, da so tudi najvišji vrhovi dosegljivi.

Seanova ljubezen do športa se je rodila v najstniških letih, a okrepila po premagani hudi bolezni, ko je postal prvi bolnik z rakom, ki je osvojil vrh Mount Everesta s samo enim pljučnim krilom. Od takrat se je povzpel na najvišje vrhove vseh sedmih celin in smučal do severnega in južnega tečaja, kar ga je uvrstilo med le 56 ljudi na svetu, ki so dosegli t. i. Explorerjev grand slam. Njegovo zadnje potovanje na severni tečaj je bilo objavljeno v dokumentarcu True North.

Preizkusil se je tudi na svetovnem prvenstvu Iron Man na Havajih in prejel prestižno nagrado Don't Ever Give Up. Z njo se je uvrstil med osmerico najbolj navdihujočih ljudi v zgodovini, ki z vztrajnostjo, strastjo in močjo duha navdihujejo milijone po vsem svetu. Tik pred prazniki je z nami po zoomu delil svojo zgodbo, načela poslovnega uspeha in nasvete za prebijanje skozi najtežje izzive.