Življenje se ne konča pri štiridesetih

Ko je štiridesetletna ameriška šampionka Lindsey Vonn naznanila, da se vrača v beli cirkus, je bil zgovoren komentar nekdanjega avstrijskega smučarskega asa Franza Klammerja. »Popolnoma je znorela!« je menil legendarni smukač, a po četrtem in petem mestu, ki ju je nanizala minuli konec tedna, je vse bolj jasno, da Lindsey še kako dobro ve, kaj dela.

Klammerjeva sonarodnjakinja, dvakratna olimpijska zmagovalka (leta 2006 v smuku in superveleslalomu) Michaela Dorfmeister, ga je dopolnila: »Lindsey mora k psihologu. Ali se želi ubiti?« Tudi švicarski smučarski velikan Pirmin Zurbriggen ni bil dosti bolj prizanesljiv. »Nevarnost je, da bo svoje umetno koleno raztrgala na koščke. Potem se do konca življenja ne bo mogla ukvarjati prav z nobenim športom. Občutek imam, da Vonnova v zadnjih letih ni prepoznala pomena in namena svojega življenja po športni upokojitvi. Po vsej verjetnosti je trpela, ker ni več slavna šampionka,« je bil skeptičen.

V superveleslalomu je bila že zelo blizu zmagovalnega odra. FOTO: Johann Groder/AFP

Ameriška smučarska zvezdnica iz St. Paula v Minnesoti je zlobnim jezikom delno odgovorila že 7. decembra, ko je na smuku ranga Mednarodne smučarske zveze v Copper Mountainu v Koloradu med 45 tekmovalkami zasedla 24. mesto, usta pa jim je dokončno zaprla s prvo tekmo po vrnitvi v svetovni pokal. V superveleslalomu v St. Moritzu je 21. decembra prismučala do 14. mesta. Še bolje je veteranka opravila 11. in 12. januarja v St. Antonu, v smuku je pribrzela do šestega, v superveleslalomu do četrtega mesta in za tretjo stopničko zmagovalnega odra zaostala le za 32 stotink sekunde. To bi bila njena 138. uvrstitev med najboljše tri. V svetovnem pokalu ima 82 zmag (43 v smuku), štirikrat pa je osvojila tudi veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. Leta 2019 se je sicer še drugič športno upokojila, prvič se je namreč poslovila zaradi poškodbe desnega kolena že leta 2014.

Tri milimetre kosti

Pred petimi leti je ob vnovičnem umiku iz belega cirkusa dejala: »Telesno sem prišla do točke, ko vse skupaj nima več nobenega smisla.« Upokojila se je z bronastim odličjem v smuku na svetovnem prvenstvu v Åreju, na Švedskem je takrat zmagala naša Ilka Štuhec. Vonnova je z bronasto žlahtno kovino pri 34 letih postala najstarejša dobitnica kolajne na svetovnem prvenstvu in prva smučarka, ki si je odličje prislužila na šestih različnih svetovnih prvenstvih.

Na rdeči preprogi je videti kot filmska zvezdnica. Fotografija je bila posneta julija lani na podelitvi športnih nagrad espy. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Izkušena plavolasa lepotica je z vrnitvijo med mnogo mlajšo svetovno elito povzročila pravo senzacijo. Kritikom je odgovorila na belih strminah, dolžna pa jim ni ostala niti pred mikrofonom. »Vem, da ljudje menijo, da sem nora, ker sem se vrnila. A v resnici sem pametna. O zamenjavi načetega kolena z umetnim kolenom iz titana sem razmišljala že nekaj let. Operacijo sem prestala, ker je bil to resnično konec poti. Upala sem le, da bom lahko naprej živela brez bolečin,« je dejala Lindsey, ki so ji koleno operirali aprila lani. Ortoped Martin Roche s Floride ji je odrezal tri milimetre kosti v njem in ga zamenjal z dvema kosoma titana.

Ljudje, ki mi napovedujejo negativne stvari o moji prihodnosti, me zelo utrujajo. Ali so vsi kar naenkrat postali zdravniki, ker govorijo, kot da vedo več od najboljših specialistov na svetu? Lindsey Vonn

»Ljudje, ki mi napovedujejo negativne stvari o moji prihodnosti, me zelo utrujajo. Ali so vsi kar naenkrat postali zdravniki, ker govorijo, kot da vedo več od najboljših specialistov na svetu?« se sprašuje šampionka, ki je veljala tudi za veliko tekmico naše Tine Maze. Rodila se je kot Lindsey Caroline Kildow, poročena je bila z alpskim smučarjem Thomasom Vonnom, po ločitvi pa je prijateljevala z zvezdnikom golfa Tigerjem Woodsom, pomočnikom trenerja v poklicni ligi ameriškega nogometa Kenanom Smithom, hokejistom lige NHL P. K. Subbanom, s slednjim je bila tudi zaročena, zdaj pa je v razmerju z igralcem in soustanoviteljem podjetja za proizvodnjo tekile Lobos Diegom Osoriom. V javnosti so ju prvič opazili skupaj maja 2021, januarja naslednje leto pa je za revijo People dejala, da je vesela, ker je v pozitivnem in zdravem razmerju. V svoji knjigi spominov z naslovom Rise (Vzpon) je zapisala: »Ni mi bilo všeč, kdo sem postala. Bila sem nagnjena k temu, da sem se umikala, prilagajala sem se partnerjevim potrebam in željam, da bi mu ugajala ... Želela sem, da bi me nekdo ljubil, da bi nadomestil moje pomanjkanje ljubezni do sebe.«

Neustrašna

Štiridesetletna smučarka v svetovnem pokalu še nikoli doslej ni bila na stopničkah, pri moških pa je pri 42 letih to uspelo Francozu Johanu Clareyju leta 2023 na smuku v Kitzbühelu. »Vse je le zunaj meja tistega, za kar verjamemo, da je prava starost za šport. Mislim, da ne izumljam česa novega. Nikomur ne poskušam ničesar dokazati. Le delam, kar čutim, da je zame prav, a hkrati nadaljujem tisto, kar so pred menoj storile že druge ženske. Ne čutim nobenega pritiska. Le jaz in gora sva, kot je bilo na začetku,« pravi legendarna Američanka in dodaja: »Življenja po 40. letu ni konec, še vedno lahko dosežeš karkoli, če garaš. Življenje je čudovito, a kratko, zato moraš uživati prav vsak dan.«

Od leta 2021 je njen izbranec igralec in podjetnik Diego Osorio. FOTO: Profimedia

Dobitnica zlate olimpijske medalje in dveh bronastih razmišlja tudi o nastopu na zimskih olimpijskih igrah, ki bodo prihodnje leto v italijanski Cortini, kjer je zmagala že na dvanajstih preizkušnjah za svetovni pokal. »Ko sem končala športno pot, nisem imela namena, da se bom vrnila v tekmovalne arene. To, kar se dogaja zdaj, je neverjetno in zagotovo nenačrtovano. A nisem nekdo, ki ga je strah. Nihče ni imun proti nevarnostim smučanja po strmini, a jaz ta šport obožujem in to je tveganje, ki sem ga pripravljena sprejeti. Kar zadeva Cortino, tam sem tekmovalno vedno uživala, ljubim jo,« se veseli novega velikega izziva.

Lindsey Vonn je rojena šampionka, ki želi športno končati pod svojimi pogoji. Dolga leta tekmovalnega športa so dodobra načela njeno telo, a zmagovalna miselnost je ostala nedotaknjena. In prav ta je njen največji adut.