Žižka nam ni bilo treba pretirano prepričevati

Obiskovalci Cankarjevega doma Barbare Rogelj ne poznajo z odra, a se z njo na neki način ves čas srečujejo. Diplomirana slavistka in zgodovinarka že 23 let v naši največji kulturni instituciji vodi kulturnovzgojni in humanistični program, ki je z okoli 340 prireditvami na leto tudi najobsežnejši. Njena predanost delu presega običajni urnik, saj socialne vezi, ki jih tke, ter prebrane knjige in periodika terjajo tudi veliko ur zunaj Cankarjevega doma. Z izvirnimi programi javnosti nenehno širijo obzorja in kličejo k razmisleku. Eden takšnih obiskov se bo, upajmo, zgodil letos, če bo Ljubljano in Cankarjev dom obiskal nobelovec Mario Vargas Llosa