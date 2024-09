19-letni tujec padel z balkona in umrl

Iz Policijske uprave Maribor so sporočili, da je danes tragično preminul državljan Norveške.

»Včeraj zvečer smo bili obveščeni o nesreči 19-letnega državljana Norveške, ki je padel v balkona. Hudo poškodovanega so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je danes zjutraj umrl. Policisti so opraviil ogled kraja, po dosedanjih ugotovitvah je tuja krivda za nastanek dogodka izključena,« so zapisali,