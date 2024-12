33-letnik povzročil prometno nesrečo, v krvi imel skoraj tri promile

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so obravnavali vinjenega voznika, ki je povzročil prometno nesrečo. Policisti PP Trebnje so bili okrog 15. ure včeraj obveščeni, da se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili.

Za nesrečo je bil odgovoren 33-letni voznik osebnega avtomobila. Ta je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozil 37-letni voznik. Lažje poškodovano 36-letno potnico iz vozila 37-letnika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Policisti so ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,38 miligrama alkohola (2,9 g/kg). 33-letniku so odvzeli vozniško dovoljenje in mu odredili strokovni pregled. Nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.

S PU Maribor so prav tako poročali o vinjenem vozniku. Ko so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, je ta pokazal, da je imel voznik 0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu začasno vzeli (tuje) vozniško dovoljenje, proti njemu bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.