88-letnici z zdravstvenimi težavami ni pomagal nihče od mimoidočih

S PU Nova Gorica so sporočili, da je minulo sredo, 20. novembra 2024, nekaj minut po 12. uri policist Postaje prometne policije Nova Gorica v krožnem križišču na Vojkovi cesti v Novi Gorici, v bližini rolkarskega poligona (novogoriški skate park), naletel na ustavljen osebni avtomobil sredi ceste. V njem je bila 88-letna voznica, ki je zaradi trenutne slabosti oz. zdravstvenih težav ustavila sredi vozišča. Nobeden od drugih udeležencev v prometu, ki so vozili mimo, se do tistega trenutka ni ustavil in voznici, ki je imela očitne zdravstvene težave, ponudil pomoči.

Policist se je, ko je to zaznal, takoj odzval, odšel do njenega avtomobila ter poskrbel za njegovo varno odstranitev na parkirišče pri skate parku, nato pa o tem obvestil policiste OKC PU Nova Gorica, ki so poskrbeli za pravočasno napotitev reševalcev na omenjeni kraj.

Vse do prihoda reševalcev NMP ZD Nova Gorica na kraj je policist Postaje prometne policije Nova Gorica voznici nudil ustrezno pomoč in vseskozi spremljal njeno zdravstveno stanje ter o tem obvestil tudi njene svojce. Novogoriški reševalci so voznico pozneje zaradi slabega zdravstvenega stanja z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

»Policist Postaje prometne policije Nova Gorica je s hitrim in prisebnim ravnanjem ter takojšnjem nudenjem pomoči na kraju ter požrtvovalnostjo preprečil hujše posledice v prometu in zdravstvenem stanju starejše udeleženke v cestnem prometu, ki je zaradi zdravstvenega stanja zaustavila vozilo sredi ceste,« so še poudarili v sporočilu za javnost.