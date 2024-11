Ajdovski učitelj pogojno obsojen zaradi snemanja otrok v garderobi

V nadaljevanju preberite:

Pred zimskimi šolskimi počitnicami leta 2022, ki so bile v goriški regiji med 21. in 25. februarjem, so opazili, da učitelj fotografira oziroma snema učenke in učence v šolski garderobi, medtem ko so se preoblačili pred poukom športne vzgoje in po njem. Policija je po prejemu prijave utemeljeno sumila, da je snemal učence in učenke, kar je poleg žrtev zelo prizadelo tudi njihove starše in sodelavce.