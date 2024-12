Avtobus trčil v nasproti vozeča vozila, poškodovani tudi mladoletni sopotniki

Na območju Brezja v Mariboru je danes zjutraj voznik avtobusa trčil v nasproti vozeča vozila, pri čemer so bili poškodovani dve voznici osebnih avtomobilov ter trije mladoletni sopotniki. Vsi so bili odpeljani v bolnišnico, po zadnjih informacijah so lažje poškodovani, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot so še navedli, je v nadaljevanju voznik avtobusa trčil še v parkirano vozilo. Policisti okoliščine prometne nesreče še preverjajo.