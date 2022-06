Blizu Satahovcev umrl mopedist

Danes nekaj pred 16. uro se je v križišču za naseljem Satahovci na cesti od naselja Krog v smeri Tišine, zgodila prometna nesreča v kateri je umrl voznik mopeda. Po ogledu kraja prometne nesreče in zbiranju obvestil so policisti ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zavijal levo v smeri naselja Satahovci, pri čemer je odvzel prednost vozniku mopeda, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota.

Zdravnik je na kraju nesreče le še potrdil smrt 60-letnega voznika mopeda. Zoper 28-letnega voznika osebnega avtomobila bo po vseh zbranih obvestilih podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Mopedist je letošnja tretja smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih cestah, vse tri so umrle v le nekaj več kot zadnjem tednu, so sporoili policisti.