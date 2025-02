Božić bi se ugrabitvi lahko izognil

V nadaljevanju preberite:

Priča se je še spominjala, kako je nato okoli petih zjutraj ponjo prišel Igor Mančić (v začetku leta 2023 je bil mafijsko likvidiran v Ljubljani, op. a.) in ji rekel, da išče drogo. Odpeljala sta se do njene hiše na Viču. »Najprej je šel na podstrešje, tam droge ni bilo, zato je šel še do lope. Tedaj je prišel še Žare z nekim Hrvatom Igorjem in so se pogovarjali, da bodo vlomili v to lopo,« se je spominjala. In še, da so iz lope nato odnesli »neke torbe«. Najmanj šest da jih je bilo. In še eno škatlo za čevlje, »kjer se je videla marihuana«.