Danec v Istri snemal otroke

Policija v Rovinju je danes sporočila, da je v četrtek na območju Istre prijela 59-letnega Danca, ki je z miniaturno kamero v kemičnem svinčniku snemal gole otroke. Po preiskavi je policija potrdila, da je danski državljan storil kaznivo dejanje izkoriščanja otrok za pornografijo.

Varnostniki v turističnem objektu v Istri so v četrtek popoldne policijo opozorili na starejšega moškega, ki je z miniaturno kamero v kemičnem svinčniku snemal gole otroke, je danes sporočila istrska policijska uprava.

Policisti so moškega aretirali in na podlagi sodnega naloga opravili preiskavo objekta, v katerem je 59-letnik stanoval, ter vozila, ki ga je uporabljal, pri čemer so mu zasegli prenosni računalnik in USB ključke, na katerih so našli obremenilne dokaze. Po opravljeni kriminalistični preiskavi so ga v petek privedli na policijsko postajo.