Delavci Darsa med Kozino in Divačo v avtu našli mrtvo žensko

Delavci Darsa so včeraj ob 21.32 obvestili koprske policiste, da je na avtocesti med Kozino in Divačo ustavljen osebni avto, v njem pa ženska, ki ne kaže znakov življenja. Reševalci so na kraju potrdili smrt 63-letne državljanke Avstrije. Po prvih podatkih Policijske uprave Koper smrt ni nastopila zaradi prometne nesreče, tudi znakov nasilja ni bilo. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo. Z ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da so bila na vozilu odprta vrata, v katera pa je trčil neznani voznik in zatem s kraja odpeljal. Po prvih podatkih bi lahko šlo za vozilo Fiat 500 bele barve.

Policisti vse, ki bi o tem kaj vedeli ali trčenje celo videli, prosijo, da podatke čim prej sporočite policiji na 113 ali anonimno na 080 1200.