Delavec umrl zaradi električnega toka

Danes zjutraj, ob 9.47 so bili policisti obveščeni, da je na območju Moravskih Toplic prišlo do delovne nesreče, v kateri se je poškodovala oseba, so sporočili s Policijske uprave Murska sobota.

Na kraj so odšli kriminalisti in policisti PU Murska Sobota, ki so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je pri nameščanju gradbenega odra okrog električnega transformatorja smrtno poškodoval 56-letni delavec, ki ga je stresel električni tok.

Smrt je na kraju potrdil zdravnik. Na kraj sta prišla tudi dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je opravil ogled kraja, dežurna državna tožilka Okrožnega tožilstva v Murski Soboti in inšpektor za delo.

Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.