Denarne mule so iskali kar z oglasi

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje peterici obtoženih, ki naj bi v posebni slovensko-nigerijski navezi sodelovali pri 336.324 evrov težkem oškodovanju britanskega medijskega koncerna British Broadcasting Corporation (BBC). Na zatožno klop so tako razen Uroša Skopca, ki ga na sodišče ni bilo, sedli Tanja Čop, Sandi Mikulin, Branko Pavlović in Erika Novak.

Vse se je začelo leta 2019, ko je BBC postal žrtev posebne prevare po elektronski pošti, zaradi katere je bil v nekaj minutah ob 300.000 funtov oziroma tedanjih 336.324 evrov. Za to prevaro so poskrbeli za zdaj še neznani storilci, ki pa naj bi v naši državi imeli zdaj obtožene pomočnike. Iz očitkov tožilstva je razumeti, da sta pri vsem skupaj imela eno od pomembnejših vlog prav Skopec in Erika Novak. Prvi naj bi namreč v Salomonov oglasnik dal oglas, v katerem je iskal osebe, ki bi v zameno za dodaten zaslužek odprle bančne račune. Pri tem pa naj bi mu pomagala tudi Novakova.