Direktor NPU ne vidi težav, da so izpustili osumljence za mafijski umor

Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), se je danes na novinarski konferenci odzval na kritike glede izpustitve osumljencev. Kot je pojasnil že včeraj, so v Sarajevu aretirali več moških, osumljenih za umor Satka Zovka, vendar so jih kmalu nato tudi že izpustili na prostost.

Muženič je poudaril, da zavrača očitke, ki so se pojavili v javnosti glede dokazov. »Izpustitev osumljenih oseb ne vpliva na aktivnosti NPU in na predkazenski postopek, ki je v teku,« je zagotovil. Ne drži niti, da so bosanski varnostni organi od NPU zahtevali predložitev dokazov, saj so prav hišne preiskave šele namenjene iskanju dokazov, je zatrdil.

Hišne preiskave so bile uspešne, dokazi so bili pridobljeni, skrb, da osumljencev, ki so jih že izpustili, ne bi več našli, je odveč, meni Muženič. »Našli jih bomo,« je prepričan. »Ko bo podana kazenska ovadba, se jih bo z mednarodnimi kazenskimi instrumenti privedlo pred sodišče, pri tem ne vidim težav,« je poudaril.

Včeraj hišne preiskave in aretacije

Včeraj so v sklopu šestih hišnih preiskav v stanovanjskih objektih in treh osebnih vozil na območju Sarajeva aretirali pet oseb. Pri preiskavi gre za intenzivno mednarodno sodelovanje; ob prisotnosti preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, predstavnikov Europola in predstavnikov švedske policije jih izvaja Uprava policije MUP kantona Sarajevo.

Preiskovalci NPU so opravili obsežno zbiranje obvestil in nadaljevali kriminalistične in forenzične preiskave. Zbiranje obvestil, tudi v tujini, je potekalo v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja s tujimi varnostnimi organi.

Mednarodno policijsko sodelovanje je v primerih najhujših kaznivih dejanj izjemnega pomena, saj mednarodne organizirane kriminalne združbe delujejo in izvršujejo kazniva dejanja na območjih več držav.

Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

Na podlagi do zdaj zbranih ugotovitev z ogleda kraja kaznivega dejanja umora in iz obsežnega zbiranja obvestil ter forenzičnih preiskav so preiskovalci NPU pridobili sodne odredbe za izvedbo hišnih preiskav. V okviru mednarodnega pravosodnega sodelovanja je Slovenija pravosodne organe BiH zaprosila za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj.

Kriminalistično preiskavo intenzivno nadaljujejo, ko bo možno, pa bodo javnosti sporočili še več informacij, je zatrdil direktor NPU ter se na koncu svoje izjave zahvalil varnostnim organom BiH za sodelovanje v kriminalistični preiskavi in Europolu za ključno vlogo pri izmenjavi operativnih informacij, je policija še zapisala v povzetku Muženičeve izjave.