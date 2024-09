Dnevno jo je nadziral in hodil po denar

Dve leti zapora je senat ljubljanskega okrožnega sodišča pod predsedstvom sodnika Srečka Škerbca včeraj naložil Hajzerju Muzliukaju, ki so ga novembra 2020 na prvem sojenju oprostili očitka zlorabe prostitucije. Po odločitvi višjega sodišča je moral ponovno sesti na zatožno klop in bil v drugem sojenju obsojen.

Muzliukaju, 34-letnemu državljanu Kosova, so v obtožbi očitali, da je od neznanega datuma leta 2015 do 3. decembra 2018 pod pretvezo, da bo znanko zaščitil pri nudenju spolnih storitev, od nje zahteval, naj mu vsak dan izroči 400 evrov od zaslužka. Če ji kak dan ni uspelo zbrati toliko denarja, je manko morala pokriti v naslednjih dneh. Včasih je po denar prišel sam, ko pa je bil zaradi druge kazenske zadeve slabo leto v priporu oziroma na prestajanju kazni, so po denar hodili njegov oče, brat ali znanci. Žensko, ki je bila pred tem dekle njegovega brata, je vsak dan nadziral po telefonu tudi s skritih številk, voki-tokija, spletne strani, kjer je bila prijavljena kot spremstvo, nenapovedano je obiskoval stanovanja, v katerih se je ukvarjala s prostitucijo, parkiral je avtomobil pred njenim stanovanjem in vodil evidenco strank.

Okrožno sodišče je prvič utemeljilo oprostilno sodbo s tem, da tožilstvo v izreku in opisu obtožnice ni navedlo vseh elementov očitanega mu kaznivega dejanja oziroma je manjkal eden od ključnih elementov, in sicer sodelovanje obtoženega pri prostituciji. Oprostilna sodba mu torej ni bila izrečena zato, ker kaznivega dejanja ne bi storil, temveč zato, ker je tožilec po prepričanju okrožnega sodišča slabo sestavil obtožnico in ni opisal vseh zakonskih znakov kaznivega dejanja. Nadzor, vodenje evidence strank in njenega zaslužka po mnenju sodišča ne predstavlja sodelovanja v smislu prispevka obdolženca k prostituciji. A so višji sodniki pritrdili tožilcu Mitji Kozoletu, ki se je pritožil na oprostilno sodbo, sodbo razveljavili in zadevo vrnili prvostopenjskemu sodišču v ponovno sojenje.

Senat pod predsedstvom sodnika Srečka Škerbca je v drugo torej sledil obtožnici in Kosovca obsodil očitanega mu kaznivega dejanja. Nekoliko je senat le skrajšal časovni okvir, v katerem se je zloraba prostitucije dogajala. Oškodovanko pa je senat s premoženjskopravnim zahtevkom v višini 570.000 evrov napotil na pot pravde.