V nadaljevanju preberite:

Višje sodišče v Kopru je bilo do vodje programa prireditev in športa v Kajakaški zvezi Slovenije in zbiratelja orožja Jakoba Marušiča bolj milostno kot prvostopenjsko. Marušič je kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in promet orožja ali eksploziva sicer priznal, pritožil pa se je na kazensko sankcijo.