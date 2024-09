Domnevnega člana Kavaškega klana izpustili iz pripora

V nadaljevanju preberite:

Tožilci Bosne in Hercegovine že devet mesecev niso sprejeli odločitve, ali bodo 34-letnega Kranjčana Mladena Samardžijo obtožili hudih mamilarskih dejanj. Po decembrski spektakularni aretaciji na Jahorini se je domnevni član slovenske (in bosanske) celice Kavaškega klana znašel v priporu, zdaj pa so ga sodniki premestili v hišnega. Bo v Bosni počakal na nadaljnje postopke? V Slovenijo se vrniti ne more, saj ga tudi pri nas čakajo lisice.

Naše oblasti so namreč Gorenjca uvrstile tudi na Europolov spletni seznam najbolj iskanih kriminalcev iz držav Evropske unije. Bil naj bi pomemben član slovenskih kavčanov, ki jim, z domnevnim šefom Klemnom Kadivcem na čelu, zdaj sodijo v Ljubljani. »S komunikacijo prek aplikacije sky je usklajeval ravnanje z nezakonitimi drogami, denarjem in njihovo dostavo ter novačil nove člane kriminalne združbe.

S kaznivimi dejanji je nezakonito pridobil veliko premoženjsko korist,« so vlogo Samardžije v naši celici opisali europolovci. Vodil naj bi tudi podcelico klana, ki naj bi v Beneluksu nabavila najmanj 45 kilogramov kokaina in v Sloveniji najmanj 2,5 kilograma heroina.