Domnevni terorist Isisa je delal v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Za marsikoga je misel na Islamsko državo, ki je v minulem desetletju šokirala svet z brutalnostjo in krvoločnostjo, le oddaljen medijski spomin – a ne za 43-letnega državljana Iraka Rašida Aziza, ki je moral v včerajšnjem dopoldnevu obtožen terorizma sesti pred sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča, ki mu predseduje sodnik Srečko Škerbec. Aziz naj bi bil v resnici bolj znan kot Aršad Khamis Hamdani Aziz, ki je bil najmanj od aprila do decembra 2016 član Islamske države Iraka in Levanta (Isis) oziroma vojaške enote Dhat al Savari, za kar je prejemal plačilo in še štipendije za oskrbo svojih otrok.