Dramatično reševanje iz goreče hiše v Piranu

Popoldan ob 16.24 uri je v Piranu iz do sedaj neznanega vzroka zagorela večstanovanjska hiša v Kosovelovi ulici, iz katere so komaj rešili šest oseb (od tega dva otroka), nekaj so jih odpeljali v bolnišnico, tudi požrtvovalnega piranskega gasilca Emanuela Letico, ki se je s cevmi prebijal do gorečega stanovanja v drugem nadstropju.V gašenje in reševanje so se nemudoma vključili člani Prostovoljnega gasilskega društva Piran (kasneje so priskočili še gasilci Gasilske brigade Koper in Prostovoljnega gasilskega društva Sečovlje) in tudi dva soseda (in), ki sta pomagala enemu od ujetih stanovalcev, da se je po lestvi spustil iz močno gorečega stanovanja.Drugih pet stanovalcev pa se je zateklo v tretje nadstropje in na podstrešje, od koder so jih rešili gasilci. Piranski gasilec je zaradi vdihovanja plinov in dima še na opazovanju v izolski bolnišnici. V bolnišnico so na opazovanje odpeljali tudi vseh šest stanovalcev, vendar po prvih informacijah njihovo zdravje ni ogroženo.V stanovanjski hiši je bilo devet manjših stanovanj, nekaj je povsem uničenih, druga pa vsaj deloma. Škoda je velika. Piranski županje pojasnil, da so v portoroškem hotelu Boutique Portorose zagotovili začasno namestitev za 15 do 20 oseb, vendar še ne vedo, koliko ljudi bo zares potrebovalo pomoč in koliko teh, ki so izgubili vse ali večino svojega premoženja, bo pomoč iskalo pri sorodnikih ali prijateljih. Župan je pohvalil lastnike hotela, ki so se nemudoma nesebično odzvali in ponudili hotelske sobe za prizadete.