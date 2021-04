Družinska tragedija v Bertokih, vnukinja naj bi umorila babico

Koprske policiste je včeraj zvečer ob 19.42 poklical moški, ki je v Bertokih pri Kopru na domu našel mrtvo 85-letno žensko, so sporočili s Policijske uprave Koper. Njeno smrt je na kraju dogodka potrdil zdravnik.



Kriminalisti so opravili ogled kraja in ugotovili, da gre za sum storitve kaznivega dejanja uboja. Ponoči so pridržali eno osebo. Kot dodaja predstavnica policistov Anita Leskovec, preiskava še poteka, zato podrobnejših informacij še ne morejo posredovati. Ob 13. uri pričakujemo izjavo pomočnika vodje Sektorja kriminalistične policije PU Koper Dejana Grandiča.



Po neuradnem poročanju Radia Slovenija gre za novo družinsko tragedijo. Vnukinja naj bi umorila svojo babico.

