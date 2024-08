Državljan Italije v Novi Gorici poskusil posiliti 19-letnico

Novogoriški policisti obravnavajo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, storilca, ki je državljan Italije, so v ponedeljek prijeli na kraju dejanja. Moški je v ponedeljek popoldne poskušal posiliti 19-letnico v bližini njenega doma v Novi Gorici, kjer je osumljeni žrtev zasledoval.

Kot so v sredo še zapisali na Policijski upravi Nova Gorica, so o okoliščinah dejanja seznanili dežurno okrožno državno tožilko z Okrožnega državnega tožilstva Nova Gorica, ki usmerja predkazenski postopek. Po izvedenih aktivnostih bodo podali kazensko ovadbo, preostalih podrobnosti pa zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov ne morejo posredovati, so pojasnili.