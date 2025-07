Drzna tatvina: storilca zamotila lastnico in ji pobrala nakit za dva tisoč evrov

V zadnjih 24 urah so policisti na območju Policijske uprave Ljubljana obravnavali številne varnostne dogodke, med katerimi izstopajo primeri vlomov, drznih tatvin, prometnih nesreč ter kršitev javnega reda in miru. Skupno so prejeli 740 klicev, od tega 227 takšnih, ki so zahtevali takojšnje posredovanje. Policija pri tem znova opozarja na povečanje števila drznih tatvin, pri katerih storilci s pretkanimi metodami izkoriščajo zaupanje predvsem starejših občanov. Oškodovance lahko toliko zavedejo, da preteče nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili žrtve.

Policija je včeraj prejela obvestilo o drzni tatvini, ki sta jo v ponedeljek na območju Brezovice pri Ljubljani izvršila neznana storilca. Eden od njiju je na kraju zamotil lastnico hiše, češ da mora v hiši nekaj preveriti. Medtem je drugi storilec iz hiše odnesel nakit in tako lastnico oškodoval za okoli dva tisoč evrov.

Policija na kraju dogodka. Fotografija je simbolična. FOTO: Ljubo Vukelič

Storilci se pogosto predstavijo z lažno identiteto – kot serviserji, zbiralci starega železa ali delavci, ki izvajajo sanacije oziroma si ogledujejo teren za domnevna dela. Žrtve zamotijo s pogovorom in jih zvabijo iz hiše.

Njihovo nepozornost in odsotnost izkoristijo sostorilci, ki v tem času vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in ukradejo predvsem denar in nakit. Nato sostorilci kraj zapustijo, oseba, ki je žrtev zamotila, pa se vljudno poslovi in odide. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

S policije so sporočili, da občanom svetujejo, naj vedno zaklenejo hišo. Pri nenapovedanih obiskih neznanih oseb priporočajo, naj imajo obiskovalce ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v notranjost. Pri tem naj bodo pozorni na videz oseb in vozila.

Če storilci kljub vaši previdnosti izvedejo kaznivo dejanje, policija poziva, da jih takoj obvestite na številko 113 ali se zglasite na najbližji policijski postaji.