Ducmanu za umor mame in poskusa umora očeta 30 let zapora

Gregor Ducman, ki je 14. marca 2021 umoril svojo mater in poskušal umoriti svojega očeta, je bil danes nepravnomočno obsojen na 30 let zapora. Sodni senat celjskega okrožnega sodišča, ki mu je predsedovala sodnica Alenka Jazbinšek Žgank, mu je za umor matere dosodil 26 let zapora, za poskus umora očeta 15 let zapora, nato pa izrekel enotno kazen 30 let zapora. V to kazen se bo vštel tudi čas, ki ga je Ducman preživel v priporu, kjer ostaja do pravnomočnosti sodbe.

Senat je presodil, da je Ducman obe kaznivi dejanji storil na grozovit in zahrbten način. Da je zlorabil zaupanje staršev, ki sta ga sprejela na svoj dom in mu dovolila, da doma prespi. Zgodaj zjutraj, ko je mati še spala, jo je Ducman napadel s 36-centimetrskim nožem in jo sedemnajstkrat zabodel z noževim 21-centimetrskim rezilom. »Z vso silo je zabadal predvsem v predel glave, vratu in prsnega koša. Mami je s svojim zahrbtnim in brutalnim napadom povzročil neizmeren strah, saj je vedela, da jo bo umoril lastni sin,« je sodbo brala Jazbinšek Žgankova.

Očeta je zbudil ženin krik. Ko je prihitel v dnevno sobo, je videl sina, kako sedi na lastni materi in jo zabada. Začel ji je pomagati, zvlekel sina z nje, takrat pa je Ducman začel silovito in vztrajno zamahovati z nožem tudi proti očetu ter ga tudi šestkrat zabodel, od tega trikrat v hrbet. Ko mu je oče vendarle vzel nož, je Ducman zagrabil razbito skledo in še naprej zamahoval proti očetu. Ta je pobegnil k sosedom in se rešil. Senat je presodil, da je v primeru očeta šlo za zahrbten in grozovit način poskusa umora, ki je ostal pri poskusu zgolj zato, ker je očetu uspelo pobegniti.

V obrazložitvi sodbe je sodnica Alenka Jazbinšek Žgank Ducmanu dejala: »Zaskrbljujoče je, da ste rekli, da ne čutite obžalovanja, ampak olajšanje.« Poudarila je, da je Ducman sam priznal, da je umoril mater, kar se tiče očeta, pa se ni spomnil. Prav z Ducmanovo prištevnostjo in sposobnostjo razumevanja svojih dejanj so se največ ukvarjali.

Izdelana so bila tri izvedenska mnenja psihiatrične stroke, sodišče je za prepričljivi štelo mnenje fakultetne komisije in mnenje Mirjane Delić, še posebej mnenje Delićeve, ki je po besedah predsednice senata specializirana za osebe, ki imajo dolgoletne težave s prepovedanimi drogami. Tako fakultetna komisija kot Delićeva sta ugotovili, da je bila Ducmanova sposobnost obvladovanja in razumevanja v času dogodka zmanjšana, a ne bistveno.

Ducman se je zagovarjal, da sta starša z njim grdo ravnala, a sodišče temu ni verjelo. Številne priče so povedale, da ni bilo tako, poleg tega sta si starša ves čas prizadevala, da bi sinu pomagala, da bi se izkopal iz sveta drog, in mu plačevala zdravljenja v tujini. Tako očitka, da naj bi za Ducmana slabo skrbela, sodišče ni moglo šteti za verodostojnega, je pojasnila sodnica.

Na sodišču smo med obravnavo slišali tudi veliko o demonih in o tem, kdo vse je Ducmanu govoril, da mora moriti. Sodni senat temu ni verjel, je pojasnila Alenka Jazbinšek Žgank: »Pri navajanju halucinacij ste bili nerealni. Šteli smo, da gre le za način vašega zagovora. Zato soglašamo z očitki iz obtožnice, da je šlo za dejanja z naklepom in na zahrbten in grozovit način. Spečo mater ste sedemnajstkrat zabodli v vrat, glavo, v prsni koš. Vse v zgornji del telesa. Šlo je za smrtonosne ureznine! Poskušala se je ubraniti in bila je v smrtnem strahu!«

Dodala je, da zahrbtnost izhaja iz dejstva, da je starša sam poklical, če lahko prideta ponj, čeprav ga že dalj časa ni bilo doma. Pogovor je bil povsem običajen, tako da vsekakor nista pričakovala, da ju čaka tragedija.

Okrožna državna tožilka Marija Sladič je s sodbo zadovoljna: »Meni je bilo pomembno, da je sodišče sledilo zahrbtnosti in grozovitosti tudi pri očetu, čemur je oporekala zagovornica, pri mami to ni bilo sporno. Da je torej tudi očeta poskušal umoriti na zahrbten in grozovit način. Neizmeren strah se je potrdil, da ne govorimo o bolečinah, predvsem pa je zahrbtno, da sta ga povabila v svoj dom, on je pa to izvršil. Mislim, da je kazen povsem ustrezna, enotnih 30 let zapora.«

Ducmanova zagovornica, odvetnica Rosita Gabrilo je dejala, da bo obramba počakala na pisno obrazložitev tožbe, potem se bodo odločili glede morebitne pritožbe.