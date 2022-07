Enega policista brcnil, drugega ugriznil v roko

Policisti iz Novega mesta so sinoči, nekaj po 23. uri, pri naselju Stranska vas ustavili voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, katerega ni pravilno opravil, odklonil je tudi opravljanje odrejenega strokovnega pregleda.

Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so odredili zaseg traktorja. Med postopkom je 21-letni kršitelj napadel policista, ga brcnil, potem pa napadel drugega policista in ga ugriznil v roko. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Kršitelj je ves čas postopka razgrajal, med prevozom je poškodoval službeno vozilo in razgrajal tudi v prostorih za pridržanje. Kriminalisti okoliščine še preiskujejo in bodo zoper 21-letnega osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Napadena policista sta lažje poškodovana.