Evakuirali obiskovalce vseh bazenov, prišlo naj bi do iztekanja klora

Iz Term Tuhelj v hrvaškem Zagorju so danes pozno popoldne evakuirali obiskovalce vseh bazenov, saj naj bi prišlo do uhajanja neznane snovi. Poškodovanih je več ljudi, 16 so jih prepeljali v bolnišnico. Med drugim imajo težave z dihanjem in kožo. Glede na poročanje hrvaških medijev naj bi bilo krivo iztekanje klora.

»Glede na prve informacije gre verjetno za iztekanje klora med dostavo. Moški je na parkirišču toplic prosil za pomoč in odpeljalo ga je vozilo nujne pomoči. Iz previdnosti smo na mesto dogajanja napotili tri vozila nujne pomoči,« so za portal RTL navedli na regionalnem centru za nujno pomoč.

Vodja bolnišnice v bližnjem Zaboku Tihomir Vančina je potrdil, da so doslej sprejeli 14 ljudi iz Term Tuhelj. Enega človeka so iz previdnostnih razlogov premestili na intenzivno nego, dva človeka prejemata kisik, je še povedal. Še dva poškodovana so prepeljali v bolnišnico v Zagrebu.

Večina pacientov so turisti iz Slovenije, Italije in Nizozemske.

Vančina ne more potrditi, da gre za zastrupitev s klorom. Imajo pa bolniki težave z dihanjem in srbečico. Tudi na samem prizorišču dogajanja reševalci nekatere prizadete oskrbujejo s kisikom. Med njimi sicer po njegovih besedah ni otrok.

Na prizorišču naj bi bile sicer vse ekipe nujne medicinske pomoči krapinsko-zagorske županije. Poleg njih so tam tudi gasilci, policija in pristojni inšpektorji, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.