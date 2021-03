Evakuirani stanovalci se bodo v svoje sobe vrnili v dnevu ali dveh

V petkovem požaru v žalskem domu starejših je bilo uničeno pohištvo v sobi, kjer je požar nastal, zato bo treba to sobo prenoviti. Druge prostori na oddelku pa razen zadimljenosti niso utrpeli škode, zato jih danes čistijo. Evakuirani stanovalci se bodo v svoje sobe vrnili v nedeljo ali ponedeljek, je pojasnil direktor doma Tomaž Lenart.



V Domu Nine Pokorn Grmovje v kraju Pernovo pri Žalcu je v petek popoldne izbruhnil požar na oddelku za dementne, kjer si je ena od stanovalk prižgala cigareto, zagoreli pa sta posteljnina in vzmetnica. Stanovalko so zaradi opeklin prepeljali v bolnišnico, po Lenartovih besedah pa ima po zadnjih informacijah lažje opekline na rokah. Zaposlena, ki je prva vstopila v sobo, je zaradi vdihavanja dima prav tako preventivno obiskala zdravstveno ustanovo, a se je že tedaj počutila v redu in je že doma, je dejal direktor doma.



Kot je pojasnil, je v sobi, v kateri je zagorelo, uničeno pohištvo, pri gašenju je nastala tudi posredna škoda, zato bo treba sobo prenoviti. Ostale sobe na oddelku niso poškodovane. Ker jih je zajel dim, jih danes čistijo in zračijo, celoten oddelek bodo morali tudi prebeliti, je navedel Lenart. Toda po njegovih zagotovilih se bo 11 stanovalcev, ki so jih v petek zaradi požara preselili drugam, v svoje sobe lahko vrnilo najpozneje v ponedeljek.



Po navedbah direktorja žalskega doma za starejše so zaposleni večinoma že sami pogasili požar, so pa na kraj dogodka prispeli tudi gasilci, ki so iskali tudi morebitna dodatna žarišča. Iz Gasilske zveze Žalec so danes sporočili, da je pri požaru skupno sodelovalo 59 gasilcev z desetimi vozili. Na požarišču je ostala tudi gasilska straža.

