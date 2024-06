Gorenjski policisti po več vlomih v vozila svetujejo previdnost

Gorenjski policisti so v petek in soboto obravnavali dva vloma v parkiran avtomobil in dva poskusa vloma. Lastnike vozil so ob tem znova pozvali k samozaščitnemu ravnanju, ki vključuje premišljeno izbiro lokacij za parkiranje, dosledno zaklepanje vozila in izogibanje puščanju vrednejših predmetov v njem.

Radovljiški policisti so v petek okoli 20.30 obravnavali vlom v parkiran avtomobil na območju Črnivca. Storilec je nasilno odprl vrata in si iz denarnice, ki jo je imel lastnik v prednjem predalu, prilastil manjšo vsoto denarja. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

V soboto okoli 2.30 je želel neznani storilec vlomiti v parkiran avtomobil na območju Kranja, vendar mu to ni uspelo, saj so ga s kraja prepodili. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Blejske policiste pa so v soboto okoli 16. ure obvestili o vlomu v parkiran avtomobil tujih registrskih označb na območju Bohinjske Bele. Storilec je nasilno vstopil v notranjost avtomobila in si iz torbice, ki je bila v prtljažnem prostoru, prilastil okoli tisoč evrov gotovine.

Okoli 17. ure so policiste obvestili o še enem poskusu vloma v parkiran avtomobil tujih registrskih označb na istem območju. Storilec je želel nasilno vstopiti v notranjost v petek v večernem času, vendar mu to ni uspelo. Oba avtomobila sta bila parkirana ob reki Savi. Policisti o obeh dejanjih zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ob tem so vse voznike znova pozvali, naj vozila parkirajo na osvetljenih parkiriščih oziroma mestih. Dosledno naj jih zaklepajo in zapirajo okna, na vidnih mestih in kjerkoli drugje v vozilu pa naj ne puščajo vrednejših predmetov.

Osebne predmete, kot so torbice, denarnice, mobilni telefoni, očala in podobno, naj imajo vedno s seboj in pod nadzorom. S tem bodo zmanjšali možnost vloma v vozilo, so poudarili. Prav tako v denarnici ali ob kartici ni varno hraniti kode PIN, so dodali.

Če do vloma ali poskusa vloma vendarle pride, naj oškodovanci takoj pokličejo številko 113 in se ničesar ne dotikajo, da ne bi uničili sledov storilca. Pozorni naj bodo na dogajanje v okolici in v primeru zaznanih posebnosti, kot so osebe, ki se nenavadno vedejo in si ogledujejo okolico ali vozila, takoj pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.