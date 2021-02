Hekerju ni več treba trepetati pred Američani

V nadaljevanju preberite:

Američani bi ga na vse pretege radi posadili na svojo zatožno klop sodišča v Washington, zato so za slovenskim programerjem, hekerjem in podjetnikom Matjažem Škorjancem poizvedovali celo agenti zveznega preiskovalnega urada FBI. Potem ko jim slovensko in nemško sodišče nista prižgali zelene luči za izročitev, so Američani vendarle dokončno obupali. Mariborčanovi odvetniki so pravnike čez lužo prepričali, da je Škorjanc za isto kaznivo dejanje že sedel v domovini.