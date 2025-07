Priprave na največji koncert v zgodovini: pravila, cenik, politiki na koncertu

Koncert Marka Perkovića - Thompsona bo po vseh merilih rekorden javni dogodek na Hrvaškem – tako po številu obiskovalcev kot po logistični in varnostni mobilizaciji. Organizatorji in oblasti si prizadevajo, da priprave potekajo gladko, obiskovalci pa so pozvani k odgovornosti, spoštovanju pravil in potrpežljivosti.

Uradno je po najnovejših podatkih prodanih 450.000 vstopnic. Tako velik dogodek bo nedvomno ohromil promet po središču hrvaške prestolnice. Da bi zagotovili varnost in red, obvladovali množico in preprečili morebitne incidente, je bilo angažiranih 6523 policistov z 12 različnih policijskih uprav ter dodatnih 5000 redarjev, poroča Jutarnji list.

Na prizorišču je že postavljena montažna bolnišnica s 400 ležišči. Medicinsko osebje bo v pripravljenosti od 10. ure zjutraj na dan koncerta do 2. ure zjutraj naslednjega dne.

Obiskovalci, kot poroča HRT, prihajajo iz Hrvaške in 45 drugih držav. Dostop bo možen skozi 520 vhodov, obiskovalci se že od petka popoldne lahko družijo v zabavni coni (fun zona) ob Bundeku. Velike torbe, nahrbtniki in hrana niso dovoljeni, dovoljena je le voda v prozornih vrečkah. Zagotovljenih bo 47 hidrantov in sedem cistern s pitno vodo, postavljenih pa bo tudi 400 postelj v začasni bolnišnici.

FOTO: Reuters

Policija bo snemala dogodek in v primeru kršitev ukrepala – tudi za nazaj. Koncert bo trajal tri ure, začel se bo v soboto ob 21. uri. Posebnost dogodka bo tisoč dronov, ki bodo na nebu oblikovali svetlobni spektakel – dronov sicer ne bo dovoljeno uporabljati za snemanje.

Priporočila za obiskovalce

Zaradi pričakovane množice ljudi so organizatorji in mesto Zagreb obiskovalcem priporočili, naj na prizorišče pridejo peš, saj bo promet v okolici Hipodroma zaprt. To ne le zmanjšuje prometnih težav, ampak tudi, kot pravijo, omogoča lažji dostop reševalnim vozilom in drugim nujnim službam. Obiskovalcem celo svetujejo, naj v Zagreb pridejo že v petek, da bi se izognili sobotnim prometnim zamaškom. Interaktivna karta mesta prikazuje poti, razdalje do prizorišča in infrastrukturo za obiskovalce.

Na prizorišču in okoli njega bodo številni viri pitne vode, saj je zaradi množice in potencialno visokih temperatur možnost dehidracije velika. Na Hrvaškem v soboto sicer pričakujejo nekoliko manj vroč dan v primerjavi z zadnjimi dnevi.

Po dogodku organizatorji obiskovalcem svetujejo, naj ne hitijo proti izhodom. Zdravko Barišić, Thompsonov menedžer, je dejal: »Po koncertu naj ljudje ne hitijo, naj gredo mirno. Organiziran bo dodatni program, tudi gostinci bodo delali naprej. Koncert bo nekaj, česar svet še ni videl – tisoč dronov bo ustvarjalo svetlobne prizore nad Hipodromom.«

Za varnost je po ocenah strokovnjakov poskrbljeno vrhunsko – »tveganje smrti je desetkrat manjše kot v tramvaju,« je dejal varnostni strokovnjak Željko Cvrtila za HRT.

Hrvaška pošta zaradi gneče v soboto ne bo dostavljala paketov.

Številni obiskovalci so se že včeraj zvečer zbrali na Mostu svobode pri Hipodromu, kjer so si lahko že vnaprej ogledali del priprav na sobotni koncert Marka Perkovića - Thompsona. Thompson je že izvedel prvo tonsko vajo, v četrtek zvečer je vadil s skupino, pela so se besedila z novega in starejših albumov, poroča HRT.

Presenečenje večera je bil prihod hrvaškega premiera Andreja Plenkovića, ki se je na prizorišče odpravil skupaj z notranjim ministrom Davorjem Božinovićem in ministrom za veterane Tomom Medvedom. V spremstvu varnostnikov si je ogledal priprave in se na neuradnem delu dogodka srečal s Thompsonom, ki je za kratek čas sestopil z odra, da bi jih pozdravil. Skupaj so se tudi fotografirali.

Za zdaj še ni znano, ali bo premier Plenković prisoten na koncertu v soboto. Koncerta se bodo sicer udeležili številni politiki, vključno z obrambnim ministrom Ivanom Anušićem, ministrom Medvedom in predsednikom sabora Jandrokovićem. Pričakujejo se tudi člani nekaterih srbskih političnih strank.