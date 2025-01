Hranil osem kilogramov amfetamina

V nadaljevanju preberite:

Mariborčan Eno Mlakar je bil eden iz četverice, ki je leta 2018 v Krčevini pri Ptuju napadla Žana Tomića. Uničili so mu avto in nato poskušali vstopiti v hišo, a jim je to preprečil Tomićev oče Janko, ki je streljal na napadalce in enega od njih ubil, za kar je dobil devet let ječe. Obsojeni so bili tudi nasilneži, Mlakar na leto dni zapora. Nedavno pa so ga doletela še tri leta zapora.

Policisti so februarja lani opravili hišno preiskavo v poslovnih prostorih na Meljski cesti v Mariboru in zasegli skoraj osem kilogramov amfetamina. Da spid pripada Mlakarju, so ugotovili zato, ker ga je ravno on izročil kurirju, ta ga je odnesel v skladišče in tam izročil tretji osebi, ta pa je poklicala policijo.