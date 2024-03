Ilegalne prebežnike je premetavalo po kombiju

Tri leta in pet mesecev zapora ter 800 evrov denarne kazni je kazen, ki so jo na krškem okrožnem sodišču izrekli Milanu Ignjatu, 28-letnemu srbskemu državljanu, ki je 3. februarja v kombiju prevažal ilegalne prebežnike.

Zelo neprijetno in nevarno vožnjo je na začetku februarja preživljalo 13 ilegalnih prebežnikov, med njimi celo pet otrok, ki so upali na boljše življenje v Italiji. Vprašanje je, kako bi se končalo njihovo potovanje, če jih ne bi kmalu po prestopu slovensko-hrvaške meje prestregli policisti. Natlačeni so bili namreč v tovornem delu kombija renault traffic brez sedežev, oken, ogrevanja in prezračevanja, stene pa so bile surove, s kovinskimi robovi.

Ignjat jih je v kombi naložil pri meji z Bosno in Hercegovino. Pripeljal jih je na slovensko-hrvaško mejo, a ne na maloobmejni mejni prehod, čeprav niti na tem delu ne bi smel prečkati državne meje, temveč si je čez mejo drznil ilegalno čez most pri nekdanji gostilni Kalin.

Ni znano, kdaj so njegovo početje opazili možje v modrem, znano pa je, da so ga okoli enih zjutraj poskušali ustaviti na območju Jesenic na Dolenjskem oziroma pri Cirniku. A se je na njihove znake požvižgal. Še več, kot so takrat sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto, je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo po travniku, kjer je obstal. Prijeli so ga in mu odvzeli prostost.

»V kombiju je bilo 13 državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Med njimi je bilo pet otrok. V bližini so izsledili in prijeli še voznika osebnega avtomobila fiat punto, 27-letnega državljana Srbije in dva sopotnika, prav tako državljana Srbije. Ugotovljeno je bilo, da so prav tako sodelovali pri tihotapljenju državljanov Turčije,« je dan po prijetju sporočila Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto. Potniki, ko so jih prevzeli policisti, so bili čisto premraženi, potarnali so tudi nad vožnjo, saj jih je v kombiju nevarno premetavalo.

Ignjat se je v preiskavi branil z molkom, ilegalci pa so povedali, da so morali za prevoz do Italije organizatorju plačati od 3500 do 5000 evrov, del tega denarja bi seveda prejel voznik. »Tihotapci izkoriščajo stisko prebežnikov, vseeno jim je, kako ljudi prevažajo, pomembno jim je le, da čim več zaslužijo, več prebežnikov v vozilu pa pomeni večji zaslužek,« je opozoril tožilec Bogdan Matjašič in kot oteževalno okoliščino navedel nehuman in nevaren način prevoza ilegalcev, med olajševalnimi pa omenil številne resne bolezni obtoženega.

Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek je sledila podpisanemu sporazumu in obtoženemu izrekla tri leta in pet mesecev zapora, 800 evrov denarne kazni in izgon tujca iz države za pet let. Pripor mu je podaljšala do pravnomočnosti sodbe.

Naj dodamo, da je PU Novo mesto glede ilegalnih migracij daleč najbolj obremenjena med vsemi v državi, saj največ nezakonitih tujcev pride čez državno mejo s Hrvaško. Samo lani so na območju Posavja odredili 288 priporov, kar je 55 odstotkov vseh v državi zaradi tihotapstva ljudi, letos pa se trend prav nič ne zmanjšuje. Prav tako je število zapornikov in pripornikov v Sloveniji rekordno visoko, saj skoraj ni dneva, da policisti ne bi preprečili načrtov kateremu od tihotapcev, ki služijo na račun tuje stiske.