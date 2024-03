Lani je bilo najbolj smrtonosno leto za prebežnike

Lani je bilo najbolj smrtonosno leto za migrante in begunce od začetka beleženja podatkov pred desetletjem, saj jih je na migrantskih poteh umrlo najmanj 8565, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). To je kar 20 odstotkov več kot leto pred tem, zato je treba nujno ukrepati, so še sporočili iz organizacije.

Zaradi omejenosti varnih in zakonitih poti je več sto tisoč ljudi prisiljenih v migracije po nezakonitih poteh in v nevarnih pogojih. Lani je tako na poti v upanju v boljše življenje ali iskanju varnosti umrlo več ljudi kot pred tem rekordnega leta 2016, ko jih je umrlo 8084.

Več kot polovica migrantov se je lani utopila, devet odstotkov jih je umrlo v prometnih nesrečah, sedem odstotkov pa v nasilju, je navedel IOM na svoji spletni strani.

Najbolj smrtonosna ostaja migrantska pot preko Sredozemskega morja, kjer je lani umrlo ali pa je bilo pogrešanih skupno najmanj 3129 ljudi. To je največ po letu 2017.

Glede na regijo je največ migrantov umrlo v Afriki (1866) in Aziji (2138). V Afriki jih je največ umrlo v Sahari in na pomorski poti do Kanarskih otokov. V Aziji pa je umrlo največ afganistanskih beguncev in Rohing.

V desetih letih, odkar je IOM začel izvajati projekt o pogrešanih migrantih, ki je edina odprta podatkovna zbirka umrlih in pogrešanih migrantov, so v okviru projekta zabeležili več kot 63.000 mrtvih in pogrešanih po vsem svetu. Vendar ocenjujejo, da je dejansko število mnogo višje zaradi težav pri zbiranju podatkov, zlasti na oddaljenih krajih in na pomorskih poteh, kjer IOM redno beleži tudi poročila o izginotju čolnov z migranti.

Projekt je IOM začel izvajati leta 2014 po smrtonosnih brodolomih blizu italijanskega otoka Lampedusa.