Iran prestregel 90 milijonov evrov vredno pošiljko tartufov Sloveniji

Iranska carina je po poročanju iranskega spletnega portala PressTV zasegla pošiljko več kot 16 ton tartufov, ki naj bi bili namenjeni v Slovenijo. Vrednost pošiljke ocenjujejo na 90 milijonov evrov. Tiskovni predstavnik carinskega uradaje pojasnil, da je bila pošiljka zasežena danes v mestu Serov v severozahodnem Iranu ob meji s Turčijo. Tartufi so bili skriti v zabojnikih za zamrznjeno sadje.Nabiranje in izvažanje tartufov je v Iranu prepovedano, saj je zaradi prekomernega nabiranja ta dragocena podzemna gliva ogrožena že v številnih državah.Latifi je navedel, da so cariniki na številnih iranskih mejnih prehodih opremljeni s posebno opremo za zaznavanje tartufov in drugih ogroženih živalskih ali rastlinskih vrst, vendar pa so omenjeno pošiljko zavohali posebej izurjeni psi.Že prejšnji mesec so iranski cariniki na meji z Azerbajdžanom prestregli pošiljko štirih ton tartufov, še poroča PressTV. Prepoved nabiranja tartufov je do leta 2011 veljala tudi v Sloveniji . Cena za kilogram črnih tartufov se vrti okoli 200 do 300 evrov, medtem ko lahko beli tartufi dosegajo tudi do 5000 evrov za kilogram