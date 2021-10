Iskali so jih tudi s helikopterjem

V ponedeljek proti večeru, bilo je okrog pol sedmih, so policisti prejeli obvestilo občana o vozniku, ki je vzbujal sum, da izvršuje kaznivo dejanje in se vozi v okolici Litije. Policisti so ga kmalu izsledili, a v postopku ni šlo vse gladko, prebivalce Jevnice z okolico v občini Litija pa je kmalu prestrašilo preletavanje policijskega helikopterja.Policisti so vozilo znamke renault megane karavan krem barve, v katerem je bilo več oseb, menda naj bi bili poleg voznika še trije, sicer kmalu izsledili in poskušali ustaviti na cesti proti Golišču. Voznik se je med sledenjem ustavil, nato pa vzvratno zapeljal proti službenemu vozilu policije, ki je ustavilo za njim, in trčil vanj. Pri tem sta se oba policista v vozilu lažje poškodovala, službeno vozilo pa je bilo zaradi poškodb nevozno, je sporočilpredstavnik za odnose z javnostmi na ljubljanski policijski upravi.Po dogodku je voznik odpeljal naprej proti Golišču. V iskanje se je vključil tudi helikopter, iskano vozilo pa so nato našli zapuščeno v gozdu v okolici Kresniškega vrha. Voznik in tudi njegovi sopotniki so pobegnili in jih policistom doslej še ni uspelo izslediti. »Osumljenec kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja še ni znan. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, naprošamo, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na policijsko postajo Litija na številko (01) 890 02 80,« še dodajajo na ljubljanski policijski upravi.