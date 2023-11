Iz bolnišnice se je vrnila kot paraplegik

V nadaljevanju preberite:

Pred enajstimi leti se je takratni 16-letnici iz Gozda pri Colu življenje obrnilo na glavo potem, ko je med jahanjem padla s konja in se hudo poškodovala. Primarno je utrpela poškodbo glave, nato je med zdravljenjem v ljubljanskem kliničnem centru dobila še okužbo hrbtenjače, ki ima za posledico trajno paraplegijo in slabšo gibljivost desne roke.

Od UKC Ljubljana in zavarovalnice, pri kateri ima UKC zavarovano odgovornost, je s tožbo zahtevala 563.584 evrov odškodnine in 3906 evrov mesečne rente. Prve tri mesece po poškodbi, do novembra 2012, je bila hospitalizirana na kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo, nato je bila premeščena na klinični oddelek za nevrokirurgijo. Trdi, da bolnišnično osebje rane na hrbtu, ki je nastala zaradi preležanine, ni ustrezno zdravilo, kar je povzročilo vnetje hrbtenjače.