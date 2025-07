V nadaljevanju preberite:

Policisti in kriminalisti murskosoboške policijske uprave so minuli petek med preiskavo kaznivega dejanja izsiljevanja potrkali na vrata 22-letnika in opravili dve hišni preiskavi. Pokazalo se je, da je izsiljeval še več mlajših oseb, zato njegove žrtve še iščejo in jih pozivajo, naj se jim javijo.