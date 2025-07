Zamaskirani izgredniki napadli avtomobile na avtocesti

V mestu Limoges v Franciji je sinoči več deset zamaskiranih napadalcev s kovinskimi palicami in molotovkami napadlo avtomobile na avtocesti in se spopadlo s policijo. Poškodovanih je bilo okoli deset policistov, poročajo oblasti, ki domnevajo, da je primer povezan s spopadi med tolpami za ozemlje.

Oboroženi napadalci so prišli na avtocesto okoli 1. ure zjutraj in jo skušali blokirati. Šlo je za 100 do 150 zamaskiranih posameznikov z molotovkami, kamni, kovinskimi palicami in kiji za baseball, je dejal predstavnik policijskega sindikata. Policija se je odzvala s solzivcem in strelivom za nadzor množic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izgredniki so napadli tudi avtomobile, ni pa podatkov o morebitnih poškodbah voznikov.

Župan Limogesa Emile Roger Lombertie je izgrednike označil za urbano gverila skupino, ki da je organizirana, ima načrt in orožje. Ni šlo za spontan protest, želeli so pokazati, da ozemlje pripada njim, je dejal.

V četrti Val de l'Aurence je skupina izgrednikov v noči na torek napadla policiste. Lombertie je dejal, da gre za »zelo revno sosesko z mladimi iz priseljenskih družin«, ki da je postala »območje brez zakona«.

Notranje ministrstvo je danes sporočilo, da bo v mesto napotilo posebne varnostne sile.