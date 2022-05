Janez Janša pravnomočno obsojen zaradi žaljivega tvita

Zadeva se je vlekla od marca 2016, ko je predsednik vlade Janez Janša objavil tvit, v katerem je novinarki RTV Slovenija Eugenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek, ki je zdaj poslanka, označil za odsluženi prostitutki. Proti Janši sta vložili zasebno tožbo in februarja letos je bil premier v ponovljenem sojenju spoznan za krivega. Pričakovano se je na sodbo pritožil, zadeva je na višje sodišče prišla prejšnji teden, 18. maja. Naslednji dan je bila zadeva dodeljena sodniku Andreju Pavlini, ki je še isti dan razpisal javno pritožbeno sejo, ki je bila danes dopoldne. Jutri bi zadeva zastarala.

Obravnave na ponovnem sojenju na prvostopenjskem sodišču so bile večkrat preložene, zato se je že nekaj časa govorilo, da bi zadeva lahko prej zastarala, še preden bi prišli do konca. Tudi na pritožbeni seji je sprva kazalo, da vsebinske odločitve novinarki ne bosta dočakali. Obdolženemu Janši so namreč nekaj dni neuspešno vročali vabilo na obravnavo.

Detektiv se je oglasil tudi na njegovem domu, kjer pa mu je Janševa soproga pojasnila, da Janeza Janše še nekdaj dni ne bo tam, ona pa zanj pošte ne bo dvigovala in naj vabilo pusti kar v predalu. Ker povratnice obdolženca niso imeli, je senat sklenil, da seje ne morejo izpeljati. Takrat je Janšev odvetnik Franci Matoz pojasnil, da je Janeza Janšo seznanil s pritožbeno sejo in da se ta lahko izpelje tudi brez njegove navzočnosti.

Sejo so tako izpeljali, že danes pa izrekli tudi sodbo. Kot je pojasnil sodnik Pavlina, je senat sledil sodbi prvostopenjskega sodišča. Med drugim sodišče ni soglašalo z obrazložitvijo obrambe, da sta novinarki sami razširili v javnost, kdo se »skriva« za žaljivim tvitom. Strinjali so se, da gre za grobo, celo seksistično izjavo, ki lahko prizadene, ter da gre za napad na novinarki ad personam in da je prvostopenjsko sodišče človekove pravice pravilno tehtalo.

Pavlina je dodal, da tu ne gre za to, ali je morda Janša mislil drugače, kot je zapisal: »Gre za to, kako je to razumel povprečen bralec oziroma uporabnik.« Janša je imel v tistem obdobju okoli 39.500 sledilcev na twitterju. Pavlina je še povedal, da je bil cilj tvita žalitev in blatenje. Zastaranje je bilo z izrekom sodbe ustavljeno, sodba je pravnomočna.

Matoz: Uspeli bomo na vrhovnem sodišču

Po izreku sodbe je Franci Matoz dejal, da se z razlogi za zavrnitev pritožbe ne strinja: »Zoper pravnomočno sodbo bomo vložili zahtevo za varstvo zakonitosti in prepričano uspeli.« Ni mu žal, da je predlagal, da se pritožbena seja lahko opravi: »Ves čas se brez potrebe širi lažna novica, da moj klient gospod Janez Janša ne dviga pošte, zavlačuje postopek. To ni res. Prvič je bila sodba razveljavljena zaradi jasne kršitve pri postavitvi porote, to je podaljšalo zadevo za dve leti in nismo soglašali s tem, da zastara. Če bi to želeli, bi to naredili, ampak nikoli ni bil ta namen. Želeli smo vsebinsko odločitev in bomo zadevo peljali na vrhovno sodišče, kjer so v civilnem sporu zadeve že bile, in prepričan sem, da bomo uspeli.« Dodal je, da je zadovoljen, da je sodišče vendarle vsebinsko odločilo: »Nisem zadovoljen z odločitvijo, izpodbili jo bomo na vrhovnem sodišču. Razžalitve ni bilo.«

Mojca Šetinc Pašek (levo) in Eugenija Carl sta na pravnomočno sodbo čakali šest let. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Veselje na novinarski strani

Tudi odvetnica novinark Katja Zdolšek je zadovoljna, da je sodišče vsebinsko odločilo, »da spet ali še vedno živimo v državi, kjer žensk ni dovoljeno zmerjati z odsluženimi prostitutkami«. Priznala je, da je pričakovala, da bo zadeva zastarala: »Največji triler je bilo iskanje obtoženega. Mislim pa, da gre za tako vulgarno in seksistično žalitev, da to, ali gre za razžalitev ali ne, ne bi smelo biti vprašanje.«

Mojca Šetinc Pašek se je v svojem imenu in imenu Eugenije Carl zahvalila, da je višjemu sodišču uspelo tako hitro rešiti zadevo: »Drugega, kot da bo Janša spoznan za krivega žaljivega tvita, če bo prišlo do konca sojenja, nisva pričakovali. Pričakovali pa sva, da bo mogoče prišlo do zastaranja. Zelo sem vesela, da je sodišče vsebinsko odločilo, da je šlo za gnusen, grd, žaljiv tvit, žaljiv zapis o meni in Eugeniji. Mislim, da gre za presedenčno sodbo za slovensko novinarstvo, ženske, ki jih politiki žalijo, in gre za poduk ljudem, da na žaljiv način in diskurz v naši družbi ne smemo več pristajati in upam, da bo pri tem tudi ostalo.«