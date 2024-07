Ker plezalci motijo njegov »sveti kraj«, jih je napadel z nožem

Prava drama, na srečo brez hujšega epiloga, se je v nedeljo popoldne odvijala pri naravni plezalni steni na Sedovniku pri Sežani. Tam je namreč 68-letni domačin napadel štiri italijanske državljane, plezalce, ki so se nič hudega sluteč odpravili na našo stran meje, a dobili drugačen odmerek adrenalina, kot so ga pričakovali.

Kot je pojasnil Loris Čendak iz Sektorja uniformirane policije na PU Koper, sta na Policijsko postajo Sežana v nedeljo ob 14.36 pribežala državljana Italije in naznanila, da sta uro prej skupaj s prijateljicama prišla do naravne plezalne stene na Sedovniku pri Sežani, kjer so pripravili plezalne vrvi za športno plezanje.

»Takrat je do njih pristopil 68-letni moški, doma iz Sežane, in jih brez povoda agresivno napadel, pri tem pa je v roki držal olfa nož in z njim plezalne vrvi razrezal na koščke,« je pojasnil. A se ni ustavil pri tem, saj je možakar nato z nožem sunkovito zamahoval proti plezalcem in se jim tako približal na manj kot meter. Plezalca sta sunkovito odskočila in se tako izognila poškodbam, eden od Italijanov pa je napadalca v silobranu udaril v telo. Nato so zbežali na policijo, na srečo nihče ni bil poškodovan.

Kot nam je uspelo izvedeti, nekateri plezalci možakarja zaradi njegovih izpadov že dobro poznajo, kot malo poseben velja tudi med domačini. Z njim so ljubitelji tamkajšnjega plezališča že imeli težave, menda je prepričan, da gre za sveti kraj, kjer se ne bi smel nihče gibati. A tovrstnega fizičnega napada doslej menda še ni bilo. Kot nam je še pojasnil Čendak, policisti zadevo obravnavajo celo kot poskus uboja in bodo moškega ovadili.