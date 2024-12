Na nemškem računu našli s spletno prevaro ukraden denar slovenskega podjetja

Celjski kriminalisti so v minulih dneh obravnavali goljufijo, storjeno na škodo podjetja iz okolice Celja. Šlo je za nepooblaščeno prenakazilo okoli 200.000 evrov z računa podjetja na račun v Nemčiji. Policisti so uspeli večino denarja izslediti in zavarovati pred nepooblaščenim razpolaganjem, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Kaznivo dejanje je bilo po navedbah policije storjeno s t. i. spletno prevaro, pri kakršnih neznani storilci, ki se predstavljajo kot podporna služba poslovne banke, odgovornim osebam podjetij pod pretvezo posodabljanja ali vzdrževanja spletne banke posredujejo elektronska sporočila z lažno vsebino in zlonamerno spletno povezavo.

Storilci s tem zavedejo zaposlenega, da vstopi na lažno spletno stran banke, kjer v želji, da bi vstopil v spletno banko, vnese identifikacijske podatke in geslo. S tem storilcem omogoči dostop do spletne banke, ti pa iz bančnega računa družbe ukradejo razpoložljiv denar in ga nakažejo na bančne račune v tujino.

Na PU Celje so v tej luči občane in podjetnike znova opozorili, da slovenske banke ne kličejo svojih komitentov po telefonu in da v zvezi z namestitvijo spletnih bank ne zahtevajo nobenih podatkov ali gesel. Teh podatkov prav tako nikoli ne pridobivajo preko povezav, poslanih v sporočilih SMS ali e-sporočilih. Ta sporočila goljufov sicer dajejo vtis, kot da so bila poslana s strani banke.

»Vaša banka vam za namen dostopa do spletne banke nikoli ne bo poslala spletne povezave, na katero bi morali klikniti in vanjo vnesti podatke,« so podčrtali na PU Celje. Opozorili so še, da so lahko podatki, ki jih zahtevajo goljufi, davčne številke, telefonske številke, enkratna gesla ipd. »Do svojih spletnih bank vedno dostopajte preko aplikacije ali z ročnim vnosom URL naslova - nikoli preko klika na povezavo,« so sklenili.