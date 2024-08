Kriminalisti prijeli pobeglega zapornika iz Nizozemske

Slovenska kriminalistična policija je v torek prijela 52-letnega nizozemskega državljana, ki so ga na Nizozemskem obsodili zaradi tihotapljenja prepovedanih drog in je bil na begu iz zapora, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Obsojenega so iskali od junija 2021, ob prijetju je imel pri sebi ponarejene dokumente, so dodali.

Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so ga pripeljali na Okrožno sodišče v Kopru, kjer so mu odredili pripor, so še sporočili z GPU.