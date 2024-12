Kristijan Kamenik se o krivdi ni izrekel

V teh dneh pred sodnico okrožnega sodišča v Mariboru Heleno Melliwa potekajo predobravnavni naroki zoper 18 članov kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s prodajo prepovedanih drog. Skupaj naj bi 18 obtoženih v treh letih izvršilo 44 kaznivih dejanj. Če bi zaseženo drogo prodali na črnem trgu, bi z njo zaslužili 650.000 evrov.

Sodišče je že opravilo nekaj predobravnavnih narokov, preostale bodo poskušali izpeljati v naslednjih dneh in tednih. Danes so opravili predobravnavni narok za razvpitega Kristjana Kamenika, ki sta ga pravosodna policista privedla iz pripora. Kamenik, ki je stalna stranka slovenskih in tujih sodišč, se o krivdi ni hotel izreči, dokler ne bo tožilstvo dopolnilo spisa, kot zahteva obramba.

Njegova zagovornica, odvetnica Maksimiljana Kincl Mlakar, je zaradi tega, ker po njenih besedah v spisu ni pisnih predlogov policije za ureditev in podaljšanje prikritih ukrepov, predlagala preložitev naroka, a je sodišče predlog zavrnilo.

Skupaj 18 obtoženim očitajo preprodajo drog. Šesterica je v priporu, tudi Kristijan Kamenik.

Okrožni državni tožilec Izidor Rojs je lahko prebral obtožnico, v kateri Kameniku očitajo, da je sodeloval v hudodelski združbi, ki je preprodajala prepovedane droge. Predloga za izrek kazenske sankcije za morebitno priznanje krivde ni podal. Odvetnica Maksimiljana ​Kincl Mlakar je predlagala izločitev nekaterih dokazov in podala svoje dokazne predloge.

Med drugim je predlagala zaslišanja različnih izvedencev, predvsem kemijske stroke, ter strokovnjakov za pregled elektronskih naprav. Kdaj se bo glavna obravnava začela, bo po besedah sodnice znano, ko bodo opravljeni vsi predobravnavni naroki. Večina obtoženih, ki so stopili pred sodnico, je priznanje krivde zavrnila. V sredo je obtožbe zanikala tudi učiteljica matematike logaške osnovne šole Monia Žuran, ki je prav tako v priporu.

Kršitev pravice do obrambe

Policisti in kriminalisti so začeli preiskavo leta 2020, ko je predkazenski postopek najprej usmerjalo ptujsko tožilstvo, nato ga je prevzelo specializirano državno tožilstvo. Ugotovili so, da sta osumljenca z območja Ptuja različnim odjemalcem prodajala kokain in konopljo, ki sta jo sprva kupovala od albanskega državljana, nato pa od moškega z območja Maribora.

V nadaljevanju sta kokain, amfetamin in konopljo za nadaljnjo prodajo kupovala na območju Ljubljane, pri tem pa sodelovala z več drugimi člani hudodelske združbe. Dva izmed članov združbe z območja Ljubljane sta večje količine kokaina in amfetamina dostavljala preprodajalcem na območju Štajerske, Pomurja, Gorenjske, Notranjske in Primorske. Če bi zaseženo drogo prodali na črnem trgu, bi z njo menda zaslužili 650.000 evrov.

Prav učiteljica Monia Žuran, ki je ena od šestih, ki so v priporu, naj bi v združbi imela pomembnejšo vlogo. Specializirani državni tožilec Rojs ji je pripisal sodelovanje pri preprodaji droge na območju Ptuja, Ljubljane in Maribora, vpletena naj bi bila tudi v pridelavo konoplje, ki so jo našli med hišno preiskavo v eni od hiš na območju Vrhnike. Tudi njena zagovornica, odvetnica Lea Krstić iz Ljubljane, je v sredo poskušala preprečiti izvedbo naroka.

Kot je dejala, zanj niso izpolnjeni pogoji, saj da tudi ona že skoraj mesec dni od sodišča neuspešno poskuša pridobiti pisne predloge policije za izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov. Ti bi po njenem morali biti v sodnem spisu. Ker jih tam ni, je spis nepopoln, obrambi pa onemogoča podajo zahteve za izločitev dokazov, je prepričana. Tudi njej sodnica ni ugodila, zaradi česar je odvetnica podala zahtevo za njeno izločitev in ji očitala grobo kršitev pravice do obrambe.

Edini, ki je do zdaj dejanje priznal in obžaloval, je Benjamin Slemenjak, ki ga zagovarja odvetnik Željko Leljak. Tožilec je poudaril, da zaradi velike količine konoplje pri njem (priznal je, da je gojil 126 sadik) mora predlagati zaporno kazen, ki pa jo obtoženi lahko odsluži z družbenokoristnim delom. Slemenjak se je s tem strinjal, sodnici je zatrdil, da namerava po morebitni kazni, ki bi lahko vključevala delo v splošno korist, zaživeti ­drugače.