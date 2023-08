Kritično tudi na nekaterih delih Ljubljane

V Ljubljani je najbolj kritično in deloma poplavljeno na območju Broda in Tacna ob Savi in na Viču, kjer narašča reka Gradaščica. Na Viču in na severu prestolnice so zalite nekatere ulice, zato so vsi pripadniki Gasilske brigade Ljubljana na terenu, je povedal Tomaž Kučič, poveljnik Gasilske brigade Ljubljana.

Ekipe imajo tako tudi že pripravljene čolne v primeru morebitne evakuacije ljudi, če bi reke začele huje naraščati. Na srečo na območju Ljubljane za zdaj še ni toliko deroče vode, kot je, denimo, drugod po državi, je še pojasnil Kučič. Res pa je, da se vremenske razmere še niso uredile.

Na območju Ljubljane poplavljata Sava v Tacnu in Gradaščica v zgornjem toku. Trenutno so najbolj izpostavljena območja Kozarje, Vič, Dolgi most in Tacen. Zaradi velike nevarnosti, da Sava prestopi bregove dolvodno od Tacna, se je tudi v prestolnici oglasila sirena, je za STA povedal namestnik poveljnika ljubljanske civilne zaščite Robert Kus.

Pretoki rek na območju Mestne občine Ljubljana (Mali Graben, Sava) so visoki in večina od njih še narašča. Gradaščica poplavlja v zgornjem toku - Pot čez Gmajno, Pot v Boršt ter na območju Dolgega mostu - Vidičeva ulica, Mestna Gradaščica na Viški cesti, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana.

V Tacnu je pod vodo kajakaški center. Na Kajakaški zvezi Slovenije so na družbenih omrežjih, kjer so objavili tudi fotografije, zapisali, da bo škoda izjemno velika.

Vse gasilske enote so na ogroženih in poplavljenih območjih.

Po besedah Kusa so se za proženje sirene, ki je okoli poldneva opozorila na splošno nevarnost, ki je razglašena za porečje Save v Ljubljani, odločili zaradi opozoril hidrologov, da bi Sava lahko prestopila bregove ne le na območju Tacna, kjer so ljudje tega vajeni, ampak tudi dolvodno, denimo na območju Sneberij.

»Sireno smo sicer sprožili preventivno, trenutno smo namreč brez aktualnih podatkov o pretoku, saj merilna naprava trenutno ne dela. Odneslo je brv v Mednem,« razmere opisuje Kus.

Mali graben v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ljudi, ki živijo v bližini reke, poziva, naj se umaknejo na varno, imajo pa tudi še čas, da zavarujejo svoje premoženje, torej umaknejo vrednejše stvari iz kleti in podobno.

Vse gasilske enote so že na ogroženih in poplavljenih območjih. Trenutno so najbolj izpostavljena območja Kozarje, Vič, Dolgi most in Tacen. Prebivalcem Ljubljane svetujejo,naj spremljajo vremenske razmere, poleg tega pa naj imajo pripravljen nujni komplet osnovnih potrebščin, kot so hrana, voda, sveče, baterije in prva pomoč. Ljudi tudi pozivajo, naj preverijo stanje streh, žlebov, odtokov in oken v svojih domovih.

»Da bi preprečili škodo zaradi močnega vetra, svetujemo, da pritrdite ali odstranite predmete, ki bi jih veter lahko odnesel, kot so vrtno pohištvo, zabojniki za smeti, ograje...itd.V primeru napovedi močnega neurja izklopite električno energijo za nepotrebne naprave in s tem zmanjšajte možnost poškodb zaradi strel ali okvar. V primeru močnih padavin, ki se stopnjujejo v poplave, pa se umaknite na varno višje ležeče območje. Doma pomembne predmete preventivno prestavite na višja mesta,« dodajajo na občini. Ob tem pa prebivalce prestolnice tudi pozivajo, naj se ne zadržujejo na prostem, še posebej ne pod drevesi ali ob električnih vodih.

Ker je vremenska napoved za ta vikend slaba, prebivalce, ki živijo na območju poplav, na Mestni občini Ljubljana prosijo, naj pravočasno poskrbijo zase in za svoje nepremičnine.

V Polhograjskih Dolomitih grožnje plazov

Hudourniki so močno narasli tudi v Polhograjskih Dolomitih, kjer je stanje po besedah poveljnika Gasilske zveze Dolomiti Andreja Slovše alarmantno. Voda je zalila več objektov, zaradi poplav in plazov je neprevoznih več cest, je dejal župan občine Dobrova - Polhov Gradec Jure Dolinar, ki upa, da voda pred popoldanskimi nalivi vsaj nekoliko usahne.

Kot je za STA dejal Dolinar, so se težave zaradi močnih nalivov ponoči sprva začele na območju naselij Črni Vrh, Setnik in Butajnova, sredi noči je zalilo več objektov v Polhovem Gradcu, proti jutru pa je hudourniška voda udarila preko Gradaščice v Horjulko in povzročila težave tudi v naselju Dobrova. Tako že od zgodnjega jutra ni bilo mogoče priti iz Polhovega Gradca, nekoliko pozneje pa je zastal promet tudi na Dobrovi, je pojasnil.

V višjih legah občine, na območju Zaloga, Črnega Vrha in Butajnove, so težave povzročali predvsem številni plazovi, po prvih ocenah se jih je sprožilo več deset. Ena hiša je zaradi plazu ogrožena, sicer pa so plazovi poškodovali več cest in jih nekaj tudi odnesli. Škoda bo tako ogromna, a danes se osredotočajo predvsem na reševanje težav, je poudaril.

Polhov Gradec FOTO: Gašper Završnik

Državni štab civilne zaščite so zaprosili za dodatnih tisoč protipoplavnih vreč, saj jim je teh zmanjkalo, prav tako tudi za morebitno pomoč z mehanizacijo, čolni in helikopterjem, česar pa za zdaj še niso potrebovali. Župan upa, da bo voda uplahnila do popoldneva, ko so napovedane nove močnejše padavine.

Po njegovih besedah je v nekaterih delih Polhovega Gradca prekinjena tudi preskrba s pitno vodo, a razloga še niso odkrili, saj morajo najprej počakati, da poplavna voda vsaj nekoliko odteče.

Kot je ocenil Dolinar, je ob tokratnih poplavah stanje slabše, kot je bilo v letih 2010 in 2014. Četudi so v zadnjih letih opravili več sanacij različnih delov pritokov, je tokrat padlo toliko padavin, da takšne količine vode niso ostale v strugah. Dvor je bil sicer v preteklosti večkrat poplavljen, v Zalogu in nižje ležečih delih Polhovega Gradca takšnih poplav ni bilo, je pojasnil.

Da tako visokega vodostaja v Dvoru gasilci, ki so na intervenciji, ne pomnijo, je za STA pojasnil tudi Slovša. Po njegovih navedbah je aktiviranih vseh deset gasilskih društev na tem območju in štab civilne zaščite.

Gasilci s terena poročajo, da so bila pritličja nekaterih objektov v Polhovem Gradcu, med njimi je tudi Pograjski dom, popolnoma zalita, v nekaterih je bilo vode tudi več kot en meter. Poplavne vreče tako niso zadostovale, posamezne prebivalce pa so morali tudi evakuirati. Dostop do nekaterih objektov so gasilcem oteževali tudi plazovi.

V obvestilu na spletni strani občine Dobrova - Polhov Gradec prebivalcem v neposredni bližini vodotokov svetujejo, da spremljajo razmere ter preventivno odmaknejo stvari ter tako zaščitijo svoje premoženje. Občanom priporočajo večjo pozornost in spremljanje vremenskih razmer, odsvetujejo zadrževanje ob vodotokih, posebej pa opozarjajo na previdnost na pešpoteh in mostovih.